Je draho. Lidé pracují hodně a často mají pocit, že z toho mají málo. A ještě k tomu tráví denně hodiny na cestě do práce místo toho, aby se věnovali rodině, přátelům nebo svým zájmům. Právě proto vidím ve vysokorychlostní železnici jednu z největších příležitostí pro Českou republiku.
Negativní výroky na adresu plánů na stavbu vysokorychlostních tratí přicházejí v době, kdy se lidé přirozeně bojí velkých výdajů. Tvrzení, že jízdenka mezi Prahou a Brnem bude na vysokorychlostní železnici stát patnáct set korun a její výstavba bude ekonomickou sebevraždou, ale podle mě neodpovídá realitě.
Co se dočtete dál
- Jaké budou realistické ceny jízdenek na vysokorychlostních tratích?
- Jak rychlá železnice změní dojíždění a kolik času ušetří občanům?
- Jak vysokorychlostní tratě ovlivní pracovní trh, bydlení a demografii regionů?