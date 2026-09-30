Je draho. Lidé pracují hodně a často mají pocit, že z toho mají málo. A ještě k tomu tráví denně hodiny na cestě do práce místo toho, aby se věnovali rodině, přátelům nebo svým zájmům. Právě proto vidím ve vysokorychlostní železnici jednu z největších příležitostí pro Českou republiku.

Negativní výroky na adresu plánů na stavbu vysokorychlostních tratí přicházejí v době, kdy se lidé přirozeně bojí velkých výdajů. Tvrzení, že jízdenka mezi Prahou a Brnem bude na vysokorychlostní železnici stát patnáct set korun a její výstavba bude ekonomickou sebevraždou, ale podle mě neodpovídá realitě.

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Co se dočtete dál

  • Jaké budou realistické ceny jízdenek na vysokorychlostních tratích?
  • Jak rychlá železnice změní dojíždění a kolik času ušetří občanům?
  • Jak vysokorychlostní tratě ovlivní pracovní trh, bydlení a demografii regionů?

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