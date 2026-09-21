České elektrárny a teplárny zažívají malou renesanci uhlí. Ukazují to mimo jiné i informace od železničních dopravců, kteří je zásobují. „Aktuálně vozíme zhruba o 100 tisíc tun uhlí měsíčně víc,“ uvedl pro HN šéf ČD Cargo Radim Ječný. Jde o zhruba dvě procenta navíc, ročně vozí dopravce kolem 57 milionů tun této komodity. Vzestup zájmu v podstatě dopravci vymazal podstatnou část meziročního poklesu v přepravách uhlí. K tomu došlo kvůli ukončení těžby černého uhlí na Karvinsku i kvůli přechodu tepláren na zemní plyn.
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