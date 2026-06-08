Pro Sokolovskou uhelnou představuje letošek čtyři roky staré déjà vu. Nejmenší z trojice tuzemských těžařů hnědého uhlí se tehdy začal připravovat na konec uhelné éry, omezoval těžbu a rušil místa. Skokové zdražení elektřiny vyvolané útokem Ruska na Ukrajinu však náhle vrátilo výrobu elektřiny z fosilní komodity do hry. Společnost povolala horníky zpět do práce a zvýšila těžbu. Nakonec v roce 2022 dosáhla rekordního zisku ve výši 2,3 miliardy korun.
Letos se situace v menším měřítku opakuje. Spouštěčem nebyl konflikt na východě Evropy, ale v Perském zálivu odstartovaný koncem února útokem USA a Izraele na Írán. Také ten nakopl ceny elektřiny směrem nahoru, i když zdaleka ne tak výrazně jako při cenových extrémech před čtyřmi lety. Zároveň však zlevnila emisní povolenka. „To vytvořilo příležitost pro uhelné zdroje. Březen byl významnou příležitostí pro prodej výkonů na druhý až čtvrtý kvartál se zvýšeným objemem výroby,“ popisuje předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné i sesterské společnosti SUAS Group Pavel Tomek.
Co se dočtete dál
- O kolik navýšila Sokolovská uhelná těžbu uhlí.
- Jak se aktuální situace projeví na výsledcích skupiny.
- Jak na vyšší ceny elektřiny reagovali ostatní těžaři.
- Jaké rozsáhlé investice Sokolovská uhelná a SUAS Group chystají.
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