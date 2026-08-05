Stovky miliard korun z evropského systému emisních povolenek se mají rozdělovat jinak než dosud. Peníze mají více pomáhat energeticky náročnému průmyslu. Naopak se zmenší podíl určený například na nové obnovitelné zdroje a komunitní energetiku. Na nejoblíbenější dotační program Nová zelená úsporám už toho moc nezbude.

Dosavadní rozdělení peněz z emisních povolenek mění programový dokument ministerstva životního prostředí, který mají HN k dispozici. Jde o jeden z nejdůležitějších strategických dokumentů pro financování transformace české energetiky.

Podle Hospodářské komory jde o návrh, který jde pozitivním směrem, chtěla by od něj ale podstatně víc.

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Co se dočtete dál

  • Kam chce ministerstvo životního prostředí nasměrovat peníze z emisních povolenek.
  • Jak se nový programový dokument dívá na jaderné reaktory.
  • Jak dokument vznikal a kdo se k němu mohl vyjádřit.

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