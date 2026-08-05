Maďarská jaderná elektrárna Paks, která v běžném provozu pokrývá v zemi zhruba polovinu spotřeby elektrické energie, byla poprvé za 44 let svojí existence odstavena kvůli nedostatku vody pro její průtočné chlazení. Výpadek Maďarsko vyrovnává dodávkami z ostatních zemí EU, především Česka. V Rumunsku mezitím odpalují ženisté břehy Dunaje, aby odklonili více vody do jaderky Cernavoda. Ta přitom musela být odstavena už v roce 2003 proto, že hladina Dunaje klesla pod polovinu běžného vodního stavu, a do podobných potíží se dostala i v letech 2007 a 2011.
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