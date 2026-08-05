Představte si, že proti vám letí kus železa s výbušninou za cenu běžného auta. A vy ho zničíte protivzdušnou raketou, jejíž cena odpovídá luxusní vile na soukromém ostrově v Karibiku. Může to znít jako naprosto absurdní a dlouhodobě neudržitelná situace, ale přesně takhle vypadá každodenní realita moderního bojiště. Matematika války se neúprosně změnila a státy, které se tomu nebudou schopné přizpůsobit, riskují nejen obrovské zadlužení, ale i ztrátu své vlastní obranyschopnosti

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