Představte si, že proti vám letí kus železa s výbušninou za cenu běžného auta. A vy ho zničíte protivzdušnou raketou, jejíž cena odpovídá luxusní vile na soukromém ostrově v Karibiku. Může to znít jako naprosto absurdní a dlouhodobě neudržitelná situace, ale přesně takhle vypadá každodenní realita moderního bojiště. Matematika války se neúprosně změnila a státy, které se tomu nebudou schopné přizpůsobit, riskují nejen obrovské zadlužení, ale i ztrátu své vlastní obranyschopnosti.
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