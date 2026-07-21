Výrobci leteckých motorů do raket a dronů PBS Group z Velké Bíteše vychází sázka na spolupráci s americkou zbrojovkou Zone 5 Technologies. Letos v únoru potvrzené partnerství pro střely dlouhého doletu Rusty Dagger, do nichž Češi ze závodu PBS ve státě Georgia dodávají stovky motorů, získalo stabilitu díky sedmiletému kontraktu, který Zone 5 dostala od Pentagonu. Na zakázce se podílí i další americké zbrojařské podniky, a to Anduril a CoAspire.
Výrobce z Velké Bíteše navíc na nyní probíhající airshow v britském Farnborough podepsal se Zone 5 další smlouvu zahrnující dodávky motorů pro levné antidrony, tzv. interceptory. Zde může jít až o tisíce kusů.
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