Spojené státy jsou pro českého výrobce proudových motorů PBS Group trhem, kde firmu z Velké Bíteše čeká strmý růst. Podnik těží z boomu poptávky po motorech do raket a dronů, jimž se věnoval ještě v době, kdy se daly prodat jen desítky kusů ročně. Od příštího roku už to budou tisíce kusů motorů různě silného tahu, které míří hlavně do armády.
Poptávku v USA pokrývá továrna, kterou ve státě Georgia letos otevřela její americká dcera PBS Aerospace. Už od dubna zde probíhala výroba ve zkušebním režimu. Od září se v závodě ve městě Roswell naplno rozjela sériová výroba.
Co se dočtete dál
- Jak velká bude investice PBS ve Spojených státech.
- Co od ní firma očekává a proč ji udělala.
- Jaké investice PBS udělala v Česku.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.