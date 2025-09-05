Spojené státy jsou pro českého výrobce proudových motorů PBS Group trhem, kde firmu z Velké Bíteše čeká strmý růst. Podnik těží z boomu poptávky po motorech do raket a dronů, jimž se věnoval ještě v době, kdy se daly prodat jen desítky kusů ročně. Od příštího roku už to budou tisíce kusů motorů různě silného tahu, které míří hlavně do armády.

Poptávku v USA pokrývá továrna, kterou ve státě Georgia letos otevřela její americká dcera PBS Aerospace. Už od dubna zde probíhala výroba ve zkušebním režimu. Od září se v závodě ve městě Roswell naplno rozjela sériová výroba. 

