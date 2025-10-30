Pro český letecký průmysl by mohl být letošní rok velmi dobrý. Tedy alespoň podle dosavadních čísel tuzemského exportu za leden až srpen 2025. Jen za tyto měsíce se vývozy podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) prakticky vyrovnaly celému předchozímu roku. Export je pro růst českého aerospace klíčový. Domácí trh není tak velký, aby dokázal zhruba stovku tuzemských výrobců letadel, motorů, dronů a radarů uživit. Proto mají tato čísla takový význam. Ambice českých firem navíc už v polovině listopadu budou vidět na velké airshow v Dubaji, kde se letos podle všeho ukáže rekordní počet firem.
Co se dočtete dál
- Které segmenty (hotová letadla, subdodávky, motory, radary) rostou nejvíc?
- Které české firmy a subdodavatelé táhnou export a rozšiřují výrobu?
- Jaké jsou perspektivy zakázek pro Aero Vodochody a Aircraft Industries?
- Jaké příležitosti otevírá spolupráce u F-35 a vývoj motoru Catalyst?
- Jak mohou programy EU a NATO (European Defence Fund, Diana, ReArm Europe) ovlivnit české firmy?
