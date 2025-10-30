Český letecký průmysl v posledních letech roste. Větší tržby a zisky ale neznamenají, že významní hráči v oboru nevidí problémy, které musí řešit. A pro které potřebují vyvíjet na stát větší tlak. Na říjnové schůzi Asociace leteckého a kosmického průmyslu (ALKP) si proto členské firmy zvolily nové vedení. To má zajistit, aby bylo letectví více vidět. „Domluvili jsme se, že vybudujeme nové zázemí asociace s kanceláří a sekretariátem,“ řekla v rozhovoru nová viceprezidentka asociace Martina Tauberová, kterou nominoval výrobce dronů a technologií LPP. Bývalá diplomatka a náměstkyně ministra průmyslu a obchodu také avizovala, že se ALKP bude více než dříve vyjadřovat k legislativě.
Co se dočtete dál
- Jak nová struktura vedení ALKP (zmenšené představenstvo, pět viceprezidentů) ovlivní vliv asociace?
- Co přinese vybudování zázemí asociace s kanceláří, sekretariátem a právní agendou?
- Jakým způsobem bude ALKP aktivněji zasahovat do evropské legislativy (včetně REACH)?
- Jak asociace plánuje řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly a podporovat duální vzdělávání?
- Jak ALKP rozvine mezinárodní spolupráci v oblasti bezpilotního letectví a zapojení do evropských projektů?
