Omnipol Group má ambici spojit pod sebou všechny hlavní výrobce letadel v Česku. Zbrojní skupina podnikatele Richarda Hávy před třemi lety koupila výrobce turbovrtulových letadel L-410 NG u Kunovic, má i menšinový podíl v Aero Vodochody, které vyrábí stroje L-39 Skyfox. V rozhovoru pro Hospodářské noviny dal viceprezident Omnipolu pro obchod Artem Movsesyan jasně najevo, že by se firma na budoucnosti Aera ráda podílela ještě víc. „Kdyby možnost koupě Aera nastala, jsme připraveni do toho jít naplno,“ řekl Movsesyan. Dodal, že je Omnipol málo zadlužený a má tedy „obrovský prostor k investicím a akvizicím“.
Co se dočtete dál
- Jak vidí Omnipol situaci v Aero Vodochody a co by se mohlo v budoucnu změnit.
- Jaké čeká letos Omnipol jako skupina výsledky a jak by měly ideálně vypadat jeho tržby.
- Jaká rozhodnutí čekají výrobce L-410 v Kunovicích.
