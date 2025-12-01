Evropský výrobce letadel Airbus přišel na další problém u letounů své nejprodávanější řady A320. Výrobní vada se týká trupových kovových panelů na omezeném počtu letounů, uvedla v pondělí firma, která tak potvrdila informaci zdrojů agentury Reuters. Akcie Airbusu na burze v Paříži krátce po zprávě ztrácely kolem deseti procent, později část ztrát smazaly. Airbus kvůli jinému problému na konci minulého týdne nařídil úpravu softwaru, která se týká zhruba 6000 letadel A320.
Nový problém by se neměl dotknout letadel v provozu, uvedla Reuters. Podezření na výrobní vadu u desítek letadel však podle zdrojů zpožďuje některé dodávky, část z nich už byla i pozastavena. Původ problému se nepodařilo bezprostředně zjistit.
Airbus podle zdrojů v listopadu dodal 72 letadel, což je méně, než očekávali analytici. Celkový počet dodaných letadel za letošní rok se tak zvýšil na 657. Na letošní rok si Airbus klade za cíl dodat přibližně 820 letadel, což znamená, že by v prosinci musel dodat rekordních více než 160 letadel. Dosavadní rekord pro poslední měsíc roku činil 138 kusů a je z roku 2019.
Analytici se rozcházejí v názoru, zda největší světový výrobce letadel cíl v počtu dodávek splní. Tento indikátor je přitom pro hospodaření výrobců zásadní, neboť dopravci platí velkou část hodnoty letadla až při jeho dodání.
Analytička společnosti Jefferies Chloe Lemarieová, která sleduje předávání letadel a která na listopad předpovídá 71 dodávek, uvedla, že výsledky za tento měsíc byly slabší, než se očekávalo. Cíl však podle ní i tak zůstává na dosah, protože základní produkce roste, dodala v poznámce pro investory vydané předtím, než se objevily informace o nahlášeném problému s kvalitou.
Nezávislý letecký analytik Rob Morris uvedl, že Airbus by mohl dosáhnout zhruba 800 dodávek. To by nakonec výrobce mohl označit za úspěch, ačkoliv by to bylo mírně pod původním cílem, dodala Reuters.
Airbus po konzultaci s regulátory v pátek večer vydal osmistránkové nařízení určené stovkám leteckých společností a dalších provozovatelů letadel A320. Tím si de facto vynutil, aby tato letadla byla odstavena z provozu, protože v nařízení byla podmínka, že úpravu softwaru je potřeba provést ještě před dalším startem.
Svolávací akce narušila víkendový letecký provoz po celém světě. Dopad byl ale nakonec menší, než se čekalo. Airbus totiž původně uváděl, že úprava zabere u každého letadla asi tři hodiny, nakonec ale zabrala méně času.
Zbývající letadla, kde úprava ještě nebyla dokončena, jsou většinou starší výroby. U nich už nelze provést reset softwaru, nutná je výměna hardwaru, tedy celé řídicí jednotky. Airbus původně odhadoval, že takových letadel je zhruba 1000, později ale odhad snížil, uvedly zdroje.
