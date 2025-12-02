Po dlouhá léta platilo, že státní dluhopisy byly pro trh symbolem nejvyšší důvěryhodnosti. Výnos státních dluhopisů představoval pomyslný strop, ke kterému mohly firmy se svým dluhovým financováním jen vzhlížet. Výnos firemního dluhopisu odpovídal výnosu státního dluhopisu plus rizikové přirážce. V poslední době však sledujeme zajímavý trend: tato přirážka se leckde zcela vytratila. Výnosy některých firemních dluhopisů klesly na úroveň státních, nejednou dokonce ještě níže.
Příběh vidíme ve více zemích. Výnosy dluhopisů Siemensu prakticky odpovídají německým bundům, ve Francii se levněji než stát obchodují například šestileté dluhopisy domů luxusu LVMH či L’Oréal. Rovněž dluhy Airbusu si, metaforicky řečeno, udržují nižší letovou trajektorii než dluhy Francie. V USA se ukazuje kreditní síla hrstky největších firem, která vydává dluhopisy ve velkém – takový Microsoft platí za cizí zdroje zhruba tolik, co nesou dlužní úpisy strýčka Sama.
Jak jsme do této situace dospěli? Státní rozpočty vyspělých zemí zabředly do bezedných deficitů (USA, Francie, Británie). Vícero zemí má v rozpočtech takové díry, jaké jsme v minulosti viděli jen v časech války či recese. A to si přitom užíváme setrvalé – již skoro patnáctileté – celosvětové konjunktury (s covidovou výjimkou, která však otevřela stavidla dluhovému průtoku natolik zeširoka, že je dodnes není možné alespoň přivřít). Je vůbec možné státy reformovat a omezit byrokracii při zachování demokratického politického cyklu?
Naopak soukromé firmy jsou v tomto kontextu mnohem svižnější. Meta za časů pandemie nabírala tisíce zaměstnanců a investovala do projektu Metaverzum – zavčasu si však uvědomila nereálnost svých plánů, své vize utlumila a zaměstnance propustila. Nyní Meta emitovala 30 miliard dolarového dluhu, přičemž objednávky dosahovaly až 125 miliard dolarů – situace téměř na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Který ze států současného demokratického světa je schopen takové flexibility?
Dluhopisové trhy nám dnes říkají zásadní sdělení – trh už nevnímá státy jako automaticky nejbezpečnější dlužníky. Důvěra se přesouvá k firmám, které dokážou být flexibilní, globálně diverzifikované a schopné rychleji reagovat na vnější svět.
