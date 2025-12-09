Letecké společnosti v příštím roce dosáhnou jako celek rekordního čistého zisku přibližně 41 miliard dolarů, v přepočtu skoro 855 miliard korun. Čistá marže by se pak měla udržet na 3,9 procenta. Ve svém výhledu to uvedlo Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA), které zlepšení v hospodaření očekává navzdory přetrvávajícím potížím v dodavatelských řetězcích. Tržby za celé odvětví letecké dopravy se podle výhledu zvýší o 4,5 procenta na 1,053 bilionu dolarů (21,9 bilionu korun).
„Letecké společnosti si v podnikání úspěšně vybudovaly odolnost vůči otřesům a ta jim přináší stabilní ziskovost,“ uvedl generální ředitel IATA Willie Walsh. Varoval nicméně, že náklady na dodavatelské řetězce a geopolitické problémy porostou. Přetrvávající potíže v dodavatelských řetězcích vedou k pozdějšímu předávání letadel a k pomalejšímu nástupu ve využívání letadel na úspornější pohon.
Sdružení projekci vydává v době, kdy evropský výrobce letadel Airbus kvůli problémům s kvalitou snížil cíl odbytu na letošní rok. Problémy se týkají některých kovových panelů trupu letadel A320. Airbus je spolu s americkým rivalem Boeing hlavním dodavatelem dopravních letadel aerolinkám po celém světě.
Překvapení na nebi. Smartwings přejdou do rukou aerolinek Pegasus, Turci přeplatili polský LOT
Airbus i Boeing se v posledních letech potýkají se zpožďováním dodávek svých letadel odběratelům. Letecké společnosti tvrdí, že bez novějších a efektivnějších letadel nemohou snížit náklady na palivo a zároveň přepravit více lidí. IATA ale ve svém výhledu přesto vidí nadcházející rok optimisticky.
Walsh uvedl, že důvěra v Airbus klesla, zatímco Boeing si v tomto ohledu teď stojí lépe. Začátkem tohoto měsíce byl Airbus nucen snížit cíl dodávek svých letadel na letošní rok, neboť přišel na výrobní vady v některých trupových panelech. A to jen několik dnů poté, co nařídil bezodkladnou výměnu softwaru přibližně u 6000 letadel A320.
„Já si myslím, že vidíme posun, kdy se obecně uznává, že výkonnost Boeingu se výrazně zlepšila. Lidé mají mnohem větší důvěru v to, že Boeing splní své závazky, a my vidíme, že lidé mají menší důvěru v Airbus,“ uvedl Walsh. „Pro naše odvětví je to zklamání, protože budeme mít méně nových letadel, než se očekávalo,“ dodal.
Airbus na začátku prosince snížil cíl počtu svých letadel dodaných v tomto roce zákazníkům o čtyři procenta. Potvrdil také, že tempo dodávek zpomalilo už v listopadu, týdny poté, co jeho letadla řady A320, včetně nejprodávanějšího stroje A321, překonala konkurenční stroj Boeing 737 Max jako nejdodávanější osobní letadlo v historii.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist