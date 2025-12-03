Skupina Hartenberg Holding, která hospodaří s miliardami pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše a vede ji investor Jozef Janov, se po osmi letech stahuje z leteckého byznysu. Její slovinské opravny letadel přebírá přední evropská nízkonákladová aerolinka. A zřejmě nezůstane jen u toho.
Podle informací HN se chystá také prodej jejích opraven v Srbsku. Hartenberg už dříve prodal svůj podíl v polské společnosti Linetech. Tyto firmy dosud zastřešoval opravárenský holding Avia Prime.
Co se dočtete dál
- Jaká mohla být cena obchodu.
- Proč se Hartenberg z oboru stahuje.
- Co akvizicí sleduje kupující letecká společnost.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.