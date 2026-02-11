Pro kunovického výrobce lehkých sportovních letadel BRM Aero je to velký úspěch. Mezi zákazníky firmy, která ročně vyrobí přes sto letadel, jsou hlavně soukromé letecké školy. Teď si však její dvoumístný letoun Bristell B23-915 IFR vybrala pro základní výcvik pilotů armáda Jižní Koreje. Tříletá zakázka, kterou soutěžila jihokorejská agentura Defense Acquisition Program Administration (DAPA), přitom nemusí být pro firmu v této asijské zemi posledním úspěchem.
Co se dočtete dál
- Kolik letadel BRM Aero do Jižní Koreje dodá.
- Jaké vidí firma v asijské zemi příležitosti.
- Co byl podle ředitele výrobce z Kunovic hlavní důvod, proč firma uspěla.
