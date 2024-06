Letecký průmysl v Česku zaměstnává kolem 20 tisíc lidí a působí v něm přes sto firem různé velikosti, často s velmi zajímavými příběhy. Podíl „aerospace“ na HDP sice není v tuzemsku takový jako ve Francii, kde výrobci letadel Airbus a Dassault Aviation nebo dodavatel motorů Safran tvoří pilíře ekonomiky, na které jsou navázané stovky dalších firem. Takovou pozici mají u nás automobilky, které jsou navíc pro letecké firmy velkým konkurentem v boji o technicky vzdělané lidi.

Obrat kolem 40 miliard korun ročně, který tuzemští výrobci letadel, motorů, bezpilotních prostředků, radarů, leteckých dílů a rovněž výcvikových služeb vytvoří, ale rozhodně není malý. Navíc je tady perspektiva, že výdaje na civilní a vojenské letectví porostou. V případě aerolinek pro to hraje očekávaný růst světové letecké přepravy, jenž se covidem jen zbrzdil. Vojenské výdaje zase celosvětově „nakopla“ ruská agrese na Ukrajině, která také posílila význam bezpilotních prostředků a radarů. V obou oblastech přitom mají tuzemské firmy co nabídnout.

Stálice v Kunovicích a Vodochodech

Tuzemské firmy sice nemají sílu vytvořit velké dopravní letadlo jako evropský Airbus, americký Boeing nebo brazilský Embraer (byť v minulosti tu snaha o letadlo pro více než 40 cestujících byla). Přesto Česko stále patří k několika málo zemím na světě, které takové schopnosti mají – od konstrukce přes montáž až po motory. Stačí se podívat na turbovrtulový dopravní letoun L-410NG od kunovického výrobce Aircraft Industries nebo cvičný podzvukový stroj L-39NG ze společnosti Aero Vodochody. Obě firmy teď spojuje stejný majitel, zbrojařská skupina Omnipol.

Úspěch obou českých výrobců letadel na světových trzích je navíc klíčový i pro další navazující firmy jejich dodavatelského řetězce – ať už jde o Jihlavan, Jihostroj, Mesit či desítky dalších. Kunovický výrobce se po ztrátě ruského trhu, kam za předchozích ruských vlastníků mířila veškerá jeho produkce, začíná stabilizovat. Letos v březnu například zamířily do západoafrického Senegalu první dvě z pěti objednaných „čtyřistadesítek“. Orientace na Afriku a Asii má ruský trh, zablokovaný zřejmě na řadu let, nahradit.

Aero Vodochody zase od loňska sériově vyrábí cvičné L-39NG. Tento stroj, jehož vývoj a cesta k certifikaci stály několik miliard korun, si zatím objednalo Maďarsko a Vietnam (každý po 12 kusech) a čtyři stroje také český státní podnik LOM Praha pro svoje letecké výcvikové centrum. Celkově Aero potřebuje prodat asi 80 letadel, aby se mu vložené náklady vrátily. Jednou z možností, jak si pojistit případné zákazníky, je i modernizace starších strojů L-39 Albatros, které by v budoucnu mohla nahradit „engéčka“.

Vedle těchto tradičních značek jsou ale v Česku i další. Menší letadla úspěšně vyrábí BRM Aero (rovněž z Kunovic). Rodinná firma založená v roce 2009 Milanem Bříštělou prodá každý rok přes 100 letadel, což je nejvíc kusů ze všech českých producentů. Nebo výrobce bezpilotních prostředků Primoco z Radotína, který loni vytvořil 33 bezpilotních letounů, což bylo meziročně třikrát více. Letos jich má být přes šedesát. Zároveň firma v březnu oznámila stavbu nového závodu v Taškentu, a to ve spolupráci s vládou v Uzbekistánu. O Primocu, které není primárně zaměřené na Ukrajinu, je díky tomu, že je na pražské burze, nejvíce slyšet. V Česku se na dodávkách dronů podílí i řada dalších firem. Výrobu zde chystá rovněž ukrajinská společnost DeViRo.

Špičkovými firmami, které nelze pominout, jsou výrobci radarů a sledovacích zařízení. Přitom za nimi stojí dvě největší skupiny v českém leteckém byznysu. Zmíněnému Omnipolu patří výrobce pasivních sledovacích zařízení ERA. Dalšími výrobci radarů jsou firmy Eldis a Retia. Ty jsou zase součástí aerospace divize obří zbrojařské skupiny CSG. Kromě vojenských zakázek, o nichž prakticky nemluví, dodávají tyto podniky i řídicí systémy pro letiště.

Ruský trh nahrazuje Asie

Jak se tuzemským firmám v letectví daří, je dobře vidět na exportních statistikách. Desetimilionové Česko je totiž nemůže uživit – přestože armáda je důležitý zákazník a ani majitelů letadel zde není úplně málo. Drtivá většina produkce firem ale končí v zahraničí. Hodnota vývozů letadel a dílů do nich byla v roce 2023 podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) lehce přes 15 miliard korun. Po třech předchozích hubenějších letech je to dobrý výsledek, jen o miliardu nižší než dosud rekordní rok 2019.

K tomuto číslu je nutné za minulý rok ještě přidat dalších 11,6 miliardy korun, které podle statistik připadají na výrobce leteckých proudových a turbovrtulových motorů a hlavně dílů do nich. Nižší miliardy korun pak ještě přidávají dodavatelé radarů a systémů řízení letového provozu. Menší položkou 200 milionů jsou třeba výrobci padáků.

Velkou změnou oproti minulosti je úplné vyřazení ruského trhu kvůli sankcím EU zavedeným v roce 2022. Ty se letectví týkají až do posledního šroubku. V roce 2019, což byl poslední rok neovlivněný covidem či válkou na Ukrajině, se do Ruska vyvezlo letecké zboží za 2,3 miliardy korun. Šlo o třetí největší trh. Další více než miliardu korun představoval vývoz leteckých motorů. Oproti dřívějšku narostl naopak význam Ukrajiny, což je dané hlavně transfery a opravami vrtulníků a dodávkami dronů.

A jak si tedy český letecký průmysl v roce 2023 vedl? Viditelně rostly prodeje menších strojů s váhou do 2000 kilogramů, kam patří ultralighty a menší letadla. Produkce těchto strojů, jejichž největším trhem jsou Spojené státy a Německo, se zvyšovala i za covidu. Od roku 2020 se v Česku zdvojnásobila na loňských 1,3 miliardy korun. Šíře nabídky tuzemských firem byla dobře vidět na dubnovém veletrhu v německém Friedrichshafenu, který je největší přehlídkou ultralightů v Evropě. Kromě BRM Aero se objevily letadla od Shark Aero, Zlín Aviation, JMB Aircraft nebo Evektor.

Naopak u větších letadel do 15 tisíc kilogramů, kam patří i zmíněné L-410 a L-39, je vidět orientace na jiné než čistě západní trhy. Do statistik se započítaly úspěšné prodeje Aircraft Industries do Kazachstánu (460 milionů) a Uzbekistánu (322 milionů). Vedle Německa a Spojených států uzavíraly pětici hlavní trhů pro tuto kategorii v loňském roce ještě Spojené arabské emiráty (175 milionů).

Statistiky také ukazují, že výroba dílů do letadel představuje kolem 60 procent exportů (9,3 miliardy korun). Podobné je to u leteckých motorů. Díly a součástky míří většinou do Německa, Francie, Velké Británie a USA – tedy do zemí, kde sídlí finalisté nebo jejich klíčoví dodavatelé.

Subdodavatelská role je přitom důležitá i pro české výrobce letadel. Třeba zmíněné Aero Vodochody vyrábí 17 metrů dlouhé náběžné hrany křídel pro dopravní letoun Airbus A-220 nebo podobný produkt pro vojenská transportní letadla C-390 od brazilského Embraeru. K tomu se ještě ve Vodochodech do letounu C-390, o jehož pořízení uvažuje česká armáda, vyrábí dveře, nákladní rampa a zadní část trupu.

Podobné kooperace, jež končí hlavně v Airbusu a Boeingu, mají také další firmy. A stojí za připomenutí, že třeba závod francouzského koncernu Safran v Plzni a nově v Rokycanech měl předloni čistý zisk 627 milionů korun při tržbách čtyři a půl miliardy korun. Přitom vyrábí „jen“ kuchyňky a skříně pro letadla Airbus A320. Přesto šlo o nejziskovější letecký podnik v Česku.

Zajímavou kooperací je také průnik českého výrobce Charvát AXL do Spojených arabských emirátů. Konkrétně do dodavatelského řetězce tamního leteckého koncernu Calidus, který vyvíjí vlastní turbovrtulové bitevní stroje Calidus B-350 a příbuzné B-250. Česká firma do nich dodává podvozky a podílí se od počátku na vývoji prototypu tohoto letadla, jež bylo loni vidět na tamní Dubai airshow.

Příležitosti s americkými F-35

Do budoucna je pro české firmy velkou příležitostí rozšíření dodávek do dodavatelských řetězců spojených s bojovými letouny F-35 od amerického Lockheed Martin. Celkem 24 těchto strojů si objednala i česká armáda. A české firmy od loňska vyjednávají o možnostech zapojení do subdodávek a také podílu na budoucím vývoji.

Průmyslová spolupráce je součástí loni v září podepsané smlouvy. Podle ministerstva obrany je připraveno 11 projektů se společností Lockheed Martin a tři projekty s firmou Pratt & Whitney, která vyrábí letecké motory. Hodnota spolupráce má přesáhnout 15 miliard korun.

Vůbec první smlouvu s Lockheed Martin podepsal v květnu státní podnik LOM Praha. Je zaměřená na budoucí výcvik pilotů a také výstavbu simulačního centra na proudové letouny L-39NG, které ve výcviku poslouží jako předstupeň letounů páté generace.

Druhou veřejně oznámenou smlouvu podepsal český výrobce leteckých motorů PBS Velká Bíteš s americkým výrobcem Pratt & Whitney. Tato firma z Vysočiny patří mezi pouhé čtyři firmy na světě, které mají u takzvaných pomocných pohonných jednotek (APU) všechny potřebné certifikace. Těmi dalšími jsou obří koncerny jako francouzský Safran a americké Pratt & Whitney a Honeywell. Tyto motory zažívají boom kvůli rostoucímu trhu bezpilotních strojů, pro něž jsou určené.

Letecký průmysl Stáhněte si přílohu v PDF

Češi ve Farnboroughu

Ukázkou toho, co český letecký průmysl nabízí, bude pravidelná letecká přehlídka ve Farnboroughu, která se koná v červenci. Přehlídka je zaměřená hlavně na „defence“, a proto zde lze čekat viditelnou prezentaci Aero Vodochody i LOM Praha. Tento podnik nabývá v rámci obranného průmyslu na významu. A to proto, že přes něj stát řeší kooperace pro F-35, ale také pro obrněnce CV-90. Klíčová je také jeho role při přechodu české armády od ruských vrtulníků Mil k americkým helikoptérám Bell.

Veletrh ve Farnboroughu bude mimo jiné i další airshow, kde bude k vidění jednotný český stánek. Ten už byl na dřívějších leteckých přehlídkách v Paříži a Dubaji. I na únorové airshow v Singapuru, kam české firmy zamířily vůbec poprvé. Jde přitom o klíčový veletrh pro jihovýchodní Asii, která patří v rámci letectví k velkým trhům. Pro zástupce států i armád z tohoto regionu jde o jedinou přehlídku, kde jsou úplně všichni. Národní expozici doplnila ukázka letounu L-410 NG, který na cestě z Kunovic do Singapuru urazil přes 11 tisíc kilometrů. Všechny tyto akce se konají díky podpoře ministerstva průmyslu a obchodu a zastřešuje je Asociace leteckého a kosmického průmyslu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Letecký průmysl.