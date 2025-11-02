Zámořská NHL vydělává, klubům se finančně daří, v nejlepší hokejové lize světa se zvyšuje platový strop. Dobré hospodaření a nadějné vyhlídky do budoucna přinesly hráčům vlnu nových štědrých kontraktů. Německý útočník Leon Draisaitl si přijde v průměru na 16,5 milionu dolarů za sezonu, ruský šikula Kirill Kaprizov dokonce na 17 milionů.

Teď se k nim přidal i český forvard Martin Nečas, který se týmu Colorado Avalanche zavázal do roku 2034 a ročně v průměru vydělá 11,5 milionu dolarů (242,6 milionu korun). V příštím ročníku NHL si přijde na 14 milionů dolarů, což z něj udělá nejlépe placeného českého hráče v NHL. Předčí Davida Pastrňáka z Bostonu, jenž má garantovaný příjem 12,5 milionu dolarů (263,7 milionu korun) a je tak nejlépe placeným českým sportovcem.

