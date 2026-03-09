Nebývá zvykem, aby mužský profesionální sportovní tým řídila v Česku žena. Zimnímu stadionu v Kladně už ale jedna bezmála rok vládne. S loňským příchodem nového většinového majitele, podnikatele Tomáše Drastila, usedla do křesla generální ředitelky klubu Rytíři Kladno zkušená manažerka Renata Pánková. Zatímco loni tým jen o pár bodů unikl barážovému souboji o setrvání v soutěži, v letošní sezoně se Pánkové se sportovním ředitelem Tomášem Plekancem podařilo dovést klub na desáté místo a probojovat se tak do play-off. Klub přitom nebyl ve vyřazovacích bojích 13 let. Nyní bojuje o postup do dalšího kola proti pražské Spartě.
Plány má ale Pánková mnohem větší než jen jednou za čas nakouknout do finální fáze soutěže. Už nechce plánovat jen ze sezony na sezonu a přežívat, jako to bylo dřív v Kladně zvykem. „Takto fungovat by bylo krátkozraké,“ říká v rozhovoru pro HN Pánková, která bezmála 20 let vedla exportní oddělení v pivovaru Budějovický Budvar a řídila rozvoj několika zahraničních dceřiných společností. V Budvaru skončila předloni a minulý rok si ji v dubnu vybral pro řízení klubu byznysmen Drastil poté, co odkoupil 80procentní podíl od Jaromíra Jágra. Nejslavnější český hokejista si ponechal zbývající pětinu.
Drastil je poměrně neznámým a nenápadným podnikatelem. Kladno pro něj není první zkušeností se sportovním byznysem, vlastní čtyřicetiprocentní podíl ve fotbalovém klubu FC Vysočina Jihlava. Dlouhé roky podnikal v oblasti odpadového hospodářství a recyklace. Podíly má v několika domácích firmách, jako je Skládka Ostrov, nebo v marketingové agentuře Sportmade Agency, kterou spoluvlastní s bývalým hokejistou Františkem Kaberlem. Těžiště Drastilova byznysu ale leží v zámoří. Má logistickou firmu Easyflyers, zabývající se urgentní přepravou věcí. S Pánkovou nyní připravují dlouholetou strategii klubu.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány hokejového Kladna.
- Jak funguje její spolupráce s majitelem Drastilem.
- Jaké je to soupeřit s jinými manažery hokejových klubů.
- Co by na českém hokeji zlepšila.
- Jak pracovat s výchovou mládeže a dětí, jak je dostat ke sportu.
