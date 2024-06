V posledních dvou letech se český letecký průmysl vzpamatoval z covidového útlumu. Zapojil se také do vyzbrojování Ukrajiny, což se týká hlavně bezpilotních prostředků. Zásadním zlomem pro budoucnost ale byla loňská česká objednávka na americké bojové letouny F-35.

„Je to vstupenka do vyšší ligy,“ říká v rozhovoru Josef Kašpar, prezident Asociace leteckého a kosmického průmyslu, která sdružuje přes 40 českých firem podnikajících v tomto byznysu. A to také díky zapojení tuzemských firem do dodavatelského řetězce nebo vývoje. Zatím smlouvy podepsaly státní podnik LOM Praha a pak výrobce motorů PBS Velká Bíteš. „Bavíme se asi o deseti kontraktech. Zapojených firem a institucí ale bude víc,“ dodal Kašpar.

Čím teď žije tuzemský letecký průmysl?

Určitě válkou na Ukrajině. Tedy hlavně rychlou výrobou bezpilotních prostředků, systémů řízení a zbraní. V civilním letectví převládají snahy o elektrifikaci motorů a sekundárně vodík. Třetí věc, která se rozvíjí, jsou pasivní radarové systémy a družice. To souvisí s potřebou informací o dění na zemi i ve vzduchu.

Kolik českých firem je odhadem zapojeno do vyzbrojování Ukrajiny?

Přesně to nejde říct, řekněme nižší desítky firem. Ukrajina ale ovlivňuje náš průmysl i jinak. Zpětně sem proudí obrovské množství zkušeností. Ve firmách si lidé uvědomují, že je potřeba vyrábět rychle, levně a být připraven k nestandardním řešením.

