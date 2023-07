Pro výrobce letadel Aero Vodochody byla nedávno skončená airshow v Paříži skvělou příležitostí, jak dál propagovat nové cvičné letadlo L-39NG. Na podzvukovém jednomotorovém stroji pro výcvik armádních pilotů staví podnik svoji budoucnost. Letoun je nástupcem legedárního modelu L-39 Albatros, jehož se vyrobilo 2700 kusů. Aero má zatím zajištěné dodávky 28 letadel pro zákazníky ve Vietnamu, v Maďarsku a pro český státní podnik LOM Praha.

Původně Aero Vodochody kalkulovalo s tím, že investice do vývoje a sériové výroby se vrátí při prodeji 60 kusů. „Aktuálně bych řekl, že se blížíme spíše hranici 80 letadel, protože stouply výrobní náklady,“ řekl v Paříži pro HN Viktor Sotona, ředitel Aera Vodochody. A připustil, že postupně změnil názor na civilní programy (aerostructures), jež byly v době jeho příchodu v roce 2021 téměř všechny ztrátové. „V procentech by mohly tvořit až 35 procent tržeb,“ popsal budoucí výhled Aera Vodochody.

Aero svoji budoucnost staví na novém letadle L-39NG. Tak jak se mu vede?

Narodilo se, je certifikované a vyrábíme první sériové kusy zákazníkům. Máme zajištěných 28 strojů s jasnými milníky pro dodávky. Tedy Vietnam, Maďarsko a v Česku do státního podniku LOM Praha. Ve vzduchu ještě visí objednávka na šest letadel v Ghaně, kde máme podepsaný kontrakt, ale jsou problémy s financováním, protože zakázku zatím nepojistí EGAP (státní exportní pojišťovna – pozn. red.). Ghana ale teď získala mezinárodní půjčku, což by jí mohlo zvýšit rating. To by mohlo změnit i pohled EGAP.