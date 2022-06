Výrobce cvičných proudových letadel Aero Vodochody Aerospace patří mezi tradiční české firmy s dlouholetou historií. Její kořeny sahají až do roku 1919. V druhé polovině roku 2021 firmu převzal nový vlastník, maďarsko‑česká společnost HSC Aerojet. S ním firma získala dostatek finančních prostředků na další rozvoj a plánuje nabírat další zaměstnance. Válka na Ukrajině nutí mnoho zemí přehodnotit přístup k obraně a navýšit obranné rozpočty, což nahrává zájmu o L‑39NG, nejnovější cvičný proudový letoun z Aera. Pandemie covidu‑19 zase posílila poptávku po menších civilních letounech Airbus A220, na jejichž výrobě se jako subdodavatel Aero podílí, říká v rozhovoru Filip Kulštrunk, viceprezident společnosti pro obchod a marketing.

K jakým změnám došlo po převzetí novým majitelem?

Nejvýznamnější změnou byla výměna vedení, kdy na pozici prezidenta a výkonného ředitele nastoupil Viktor Sotona. S jeho příchodem došlo ke změnám i na pozici viceprezidentů, kteří převzali zodpovědnost za řízení jednotlivých úseků. Po zhodnocení stávajícího stavu jsme začali zavádět sérii strukturálních i procesních změn. Chceme, aby naše budoucnost byla založena na růstu, a to nejen pokud jde o kapacity výroby a vývoje nových produktů, ale také v oblasti personální. Už teď vidíme, že budeme muset nabrat další zaměstnance, abychom byli schopni uspokojit požadavky našich zákazníků. Získali jsme dostatečné množství finančních prostředků na to, abychom mohli bez problémů realizovat nové zakázky, na které již máme uzavřené objednávky, ale také i na další technologický vývoj.

Došlo kromě změn ve vrcholovém vedení také ke změnám na nižších úrovních, například ve výrobě?

Ano, ke změnám došlo i v rámci jednotlivých oddělení – a tyto změny stále probíhají. Není to ale proces na několik týdnů. Zaměřujeme se především na zajištění maximální možné kvality a zároveň i efektivity naší produkce. Chceme zkrátit čas, který potřebujeme od zahájení výroby až po předání finálního produktu zákazníkovi.

Co svým zákazníkům aktuálně můžete nabídnout?

Aero nyní stojí na třech hlavních pilířích. Tím prvním a zároveň nejdůležitějším je z našeho pohledu nový cvičný proudový letoun L‑39NG, což je nástupce původního L‑39, vyráběného v období let 1971 až 1997. Se zahájením sériové výroby zájem o letadla L‑39NG výrazně vzrostl. Převážně jde o stávající zákazníky, kteří již mají dobrou zkušenost s L‑39, ale zájem projevují už i zákazníci, kteří naše stroje ve výzbroji zatím nemají.

O tom, že je L‑39 velmi úspěšný a oblíbený stroj, svědčí fakt, že bylo vyrobeno celkem 2882 letadel v různých modifikacích. Tyto letouny měla nebo stále má ve výzbroji řada zemí světa. Nejvíce jich bylo dodáno do bývalého Sovětského svazu, kde je dodnes využívá jak Rusko, tak i některé další nástupnické státy. Velké množství těchto letadel bylo prodáno i do Libye, Sýrie a Iráku. V současné době letouny L‑39 využívají vzdušné síly přibližně dvou desítek zemí, samozřejmě včetně Armády České republiky, a to prostřednictvím státního podniku LOM Praha, kde cvičí čeští piloti.

A co jsou ty další dva pilíře?

Druhým pilířem je oblast MRO, tedy údržba, opravy a revize. Jde o služby zákazníkům, kteří mají naše starší stroje. Opravujeme je a modernizujeme tak, abychom prodloužili jejich životnost do doby, než budou schopni nakoupit novou generaci našich letounů. Kromě letadel L‑39 jde také o platformu L‑159. Ačkoliv to jsou starší stroje, které už nevyrábíme, jsou stále v provozu. Setkat se s nimi můžete nejen v Česku a Iráku, ale také například v USA, kde je k výcviku pilotů využívá soukromá společnost Draken. Jsou to spolehlivé lehké bitevníky, které mají potenciál zůstat ve výzbroji leteckých sil i dalších dvacet let.

Tím posledním, třetím pilířem je vývoj a průmyslová výroba různých komponentů a subsystémů, které dodáváme dalším výrobcům letecké techniky, jako jsou například Airbus, Embraer, Leonardo a Aircraft Industries. Jde o různé kompozitní materiály, části křídel či trupu, ale také podvozky.

Kdo jsou vaši největší zákazníci a partneři?

Naším největším zákazníkem v oblasti MRO je samozřejmě Armáda České republiky. Aero je historicky česká firma a domácí trh je pro nás velmi důležitý. Úzce spolupracujeme se společností LOM Praha, a to jak při údržbě L‑39, tak i při výcviku pilotů. Ze zahraničních zákazníků patří mezi ty významnější letecké síly Nigérie a Etiopie, respektive letecké síly Kazachstánu a Uzbekistánu. V oblasti kooperací jsou to pak již zmínění výrobci civilních dopravních letadel, společnosti Airbus a Embraer.

Jsou stávající stroje L‑39 využívány spíše pro výcvik, nebo jako lehký bitevník?

V Evropě byla a jsou naše letadla využívána převážně pro výcvik, ale například v Africe je to poněkud složitější. Tam se ten poměr kloní více ve prospěch využití jako lehkého bitevníku. Ta data jsou těžko dostupná a je docela problém se dostat k relevantním údajům.

Vraťme se ale k L‑39NG. Jaký je nyní o něj ve světě zájem?

V této chvíli máme již dvě závazné objednávky, jednu z Vietnamu a druhou z Maďarska. Do každé z těchto zemí v následujících letech postupně dodáme dvanáct strojů L‑39NG. Aktuálně probíhají jednání s řadou dalších zemí, z nichž některá se blíží do finální fáze. Samozřejmě do budoucna počítáme s tím, že se podaří L‑39NG zařadit i do Centra leteckého výcviku v Pardubicích. V rámci rozjíždějící se sériové výroby budeme mít výrobní kapacitu 12 letadel ročně, ale uvažujeme o rozšíření kapacity výroby až na 24 kusů za rok.

Ovlivnila vaši firmu a vývoj nového stroje pandemie covidu‑19?

V zásadě jsme nezaznamenali žádný závažný problém, který by výrazně omezil či ohrozil naši produkci. Výrobu se nám prakticky po celou dobu pandemie podařilo udržet v chodu. Došlo sice ke zpoždění dodávek od některých našich dodavatelů, což následně znamenalo i zdržení při dodávkách našich výrobků, ale myslím, že jsme se s tím vypořádali velmi dobře. Samozřejmě to pro nás bylo ponaučením do budoucna, kdy teď hodně řešíme problematiku řízení dodavatelských řetězců. V souvislosti s výrobou nového letounu L‑39NG je nyní potřeba zajistit spolehlivé dodávky potřebných komponent od našich subdodavatelů. Výhodou je, že naši dodavatelé nás považují za klíčového zákazníka a snaží se nám vyhovět. Obecně, pokud jde o naše obchodní aktivity, měl na nás covid‑19 poměrně pozitivní dopad. V civilním sektoru se snížila poptávka po velkých strojích a začalo se létat menšími letadly, což v případě Airbusu znamenalo zvýšený zájem aerolinek o dodávky strojů A220. A z toho teď jako subdodavatel těžíme i my.

Jaký vliv na společnost má válka na Ukrajině?

Vliv válečného konfliktu na Ukrajině na naši společnost není tak přímý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Výroba letadel je komplexní záležitost a celý ten proces trvá poměrně dlouho. Cítíme ale, že řada evropských států si začala uvědomovat, že investice do vojenského materiálu a schopnosti tento materiál využívat se vyplatí. V Evropě jsme se až do této chvíle cítili relativně v bezpečí a převládal pocit, že se nemůže nic stát. Současné navyšování vojenských rozpočtů každopádně otevírá velký prostor pro naše produkty a ulehčuje nám jednání s potenciálními zákazníky. Možný problém vnímáme v oblasti podpory, údržby a oprav našich starších letadel, která v sobě mají součástky vyráběné v zemích bývalého Sovětského svazu. Konkrétně jde například o ukrajinskou společnost Motor Sich, která vyrábí motory pro L‑39 a provádí i jejich opravy. Protože nevíme, jak se bude situace na Ukrajině vyvíjet a jak bude spolupráce s touto firmou pokračovat, musíme hledat i alternativní řešení.

Je tedy nyní dobrá doba na prodej cvičných letadel a lehkých bitevníků?

Je o něco lepší, než byla. Ale válka na Ukrajině je jen jedním z faktorů. Doba teď prodeji našich produktů hodně nahrává, a to jak v krátkodobém, tak i ve střednědobém horizontu.

Jak si L‑39NG aktuálně stojí v porovnání se svými konkurenty?

Letoun L‑39NG představuje poměrně unikátní produkt, tedy pokud budeme hodnotit kvalitu zpracování, cenu a výkon. Za cenu, za kterou jej nabízíme, totiž není možné obdobné letadlo získat, alespoň ne v západních zemích. Tam je nám cenově i schopnostmi nejbližší M‑345 italské společnosti Leonardo. V Číně a Rusku sice nějakou konkurenci máme – jsou to primárně ruská letadla JAK‑130 a čínský JL‑10, který je znám také jako L‑15. V souvislosti s tím, jak jsou tyto dvě země v současnosti vnímány, pro nás nepředstavují vážné ohrožení. Konkurencí pro nás však mohou být vrtulová letadla, která za určitých okolností mohou plnit podobné úkoly jako L‑39NG. Vše ale záleží na preferencích a potřebách konkrétního zákazníka.

