Už před začátkem války na Ukrajině bylo zřejmé, že český státní podnik LOM Praha do budoucna nechce stavět jen na opravách ruských vrtulníků Mil a výcviku pilotů pro ně. Důležitým bodem v obratu firmy směrem „na Západ“ je převzetí prvních čtyř amerických helikoptér českou armádou.

Základna v Náměšti nad Oslavou nyní disponuje třemi bojovými stroji Viper a jedním víceúčelovým vrtulníkem Venom. Už letos tak LOM Praha začne na servisu těchto helikoptér od amerického koncernu Bell vydělávat. Ve výsledku půjde o 20 strojů, jež nahradí ruské vrtulníky. Podle ředitele podniku Jiřího Protivy to přinese v příštích několika letech tržby kolem jedné miliardy korun.

Ještě důležitější může být v budoucnu spolupráce s dalším americkým koncernem Lockheed Martin – pokud česká armáda přezbrojí na stíhačky F-35. Česko si chce pořídit celkem 24 letounů F-35, které mají nahradit švédské Gripeny. A LOM Praha by měl být jedním z hlavních domácích leteckých podniků zapojených do průmyslové spolupráce. „Dohoda s Lockheed Martin se finalizuje a měla by se podepsat během září,“ potvrdil HN Protiva.

Jak si LOM Praha momentálně vede?

Když jsem v roce 2021 do podniku přicházel, měl za sebou dva špatné roky a kumulativní ztrátu přes 200 milionů korun. Teď se firmu podařilo dostat do černých čísel, loni jsme měli zisk 17 milionů při obratu kolem 1,3 miliardy korun. Letos se chceme v tržbách dostat přes 1,5 miliardy. To je ale krátkodobé ozdravení. Důležitější je dlouhodobější léčebná kúra podniku, protože už nemůžeme stavět jen na tom, že umíme ruské vrtulníky Mil a s nimi spojený výcvik. Dochází k transformaci LOM z východu na západ, což nám přinese další příležitosti.

