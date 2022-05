Kunovického výrobce civilních dopravních letounů Aircraft Industries koupila minulý týden od ruského vlastníka skupina Omnipol rodiny Richarda Hávy. Podle viceprezidenta a předsedy představenstva Omnipolu Jozefa Pigy by jinak tradiční továrna z moravských Kunovic skončila. „Nečekáme, že nám za to někdo bude děkovat, ale my cítíme povinnost tu továrnu, vybudovanou našimi předky, zachránit,“ říká Piga v rozhovoru pro HN s tím, že Omnipol už má připravený kontrakt na dvě letadla pro Filipíny.

Pořízený podnik, známý hlavně pod původním názvem Let Kunovice, vyrábí malé civilní turbovrtulové letouny L 410 a L 410 NG. Na Uherskohradišťsku zaměstnává téměř tisícovku lidí. Omnipol má minoritní podíl také v Aeru Vodochody, které vyrábí cvičné vojenské letouny L-39NG. Majoritu v něm ovládá maďarský investor. „Jednoznačně tam jsou synergie,“ uvádí Piga.

HN: Jak dlouho trvala jednání o převzetí kunovického výrobce?

Bylo to rychlé a intenzivní, vyvolané nedávným protiruským embargem. To vedlo mimo jiné k tomu, že továrna přišla o dodávky motorů pro letadla od amerického GE Aviation. Dostávala se tak do existenčního tlaku, protože v takové situaci by nebyla schopná plnit své finanční závazky vůči zaměstnancům, dodavatelům i finančním úřadům. Proto jsme se rozhodli, že budeme jako skupina dál expandovat. Jednání trvala asi čtyři týdny.

HN: Na co všechno embargo v případě kunovického výrobce letadel dopadlo?

Když to vezmu od začátku, tak první sankce měly dopad na Let Kunovice už po roce 2014, když Rusko anektovalo Krym. Rusko totiž na uvalení evropských sankcí zareagovalo tak, že zvýšilo cla, a celý výrobek tak výrazně podražil. Letadla z Kunovic se tak stále prodávala fakticky jen do Ruska. Řekněme, že z 12 letadel ročně, co jsou schopni vyrobit, jich bylo deset pro ruského zákazníka. Nyní, po invazi Ruska na Ukrajinu, přišly další sankce, které znamenaly embargo na jakýkoliv obchod s Ruskem i v rámci civilního letectví. Tedy od 28. března Let Kunovice nemohl vyvážet nejen žádná letadla, ale ani díly nebo cokoliv potřebného k servisu těchto letadel. Tím pádem vše, co do té doby nainvestovali do výroby strojů včetně práce lidí, zůstalo viset ve vzduchu.

