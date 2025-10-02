Příští rok by se mohlo pražské ČVUT po deseti letech zbavit svého dluhu vůči státu. Miliardová položka vznikla při ambiciózním projektu spolupráce s americkým leteckým výrobcem GE Aviation, který shodou okolností tento týden oznámil brzké zahájení sériové výroby vyvíjeného motoru. Dluh nezmizí přímou úhradou, ale přesunem peněz mezi dvěma ministerstvy přes školní účty. Podle oslovených expertů je tento postup právně možný, avšak do budoucna by mohl ovlivnit financování vědy a výzkumu.
Spolupráce s americkou firmou začala v roce 2016. Stát tehdy prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu poskytl škole půjčku dvě miliardy korun s očekáváním, že se náklady vrátí zpět díky evropským dotacím. To se podařilo jen z poloviny a druhá miliarda zůstala nevyúčtovanou státní pomocí. V roce 2019 proto ministerstvo rozhodlo, že ČVUT začne od roku 2023 splácet dluh v ročních splátkách po 50 milionech korun po dobu dvaceti let. Univerzita to však odmítla s odkazem, že nic nedluží, protože se jednalo o nevratnou pomoc. Spor pocítili i žadatelé o dotace spolupracující s ČVUT – jejich žádosti resort automaticky vyřazoval, protože školu evidoval jako dlužníka.
Co se dočtete dál
- Jak dvě ministerstva zbaví ČVUT dluhu.
- Kolik peněz přes školní účty projde.
- Co na to říkají experti.
- Co společný projekt s americkou firmou přinesl.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.