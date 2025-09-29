Po devíti letech naplnil americký koncern GE Aviation svůj záměr vyrábět v Česku nové turbovrtulové motory. Pro vyvinutý motor Catalyst, který se bude kompletovat v pražských Letňanech, získala firma letos v únoru certifikaci od amerického regulátora FAA. Šéfka celého programu Catalyst Laura Holmesová HN potvrdila, že se v Praze letos rozběhne sériová výroba. Prvním zákazníkem je americký Textron, který motory umístí do letadla Beechcraft Denali (dříve Cessna Denali). Certifikace letadla pro šest až devět pasažérů se u FAA se očekává příští rok.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány GE s další certifikací motoru.
- Kdo jsou vedle Textronu další zákazníci pro Catalyst.
- Co je výhodou nově vyvinutého motoru.
- Jak bude vypadat dodavatelský řetězec v rámci společnosti Avio Aero, kam závod v pražských Letňanech spadá.
