Po devíti letech naplnil americký koncern GE Aviation svůj záměr vyrábět v Česku nové turbovrtulové motory. Pro vyvinutý motor Catalyst, který se bude kompletovat v pražských Letňanech, získala firma letos v únoru certifikaci od amerického regulátora FAA. Šéfka celého programu Catalyst Laura Holmesová HN potvrdila, že se v Praze letos rozběhne sériová výroba. Prvním zákazníkem je americký Textron, který motory umístí do letadla Beechcraft Denali (dříve Cessna Denali). Certifikace letadla pro šest až devět pasažérů se u FAA se očekává příští rok.

