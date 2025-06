Je to čtrnáct dní, co Akademický senát ČVUT odvolal kvůli špatnému hospodaření univerzity jejího rektora Vojtěcha Petráčka. Zejména kvůli desítkám milionů vynaložených na právní služby, které Petráček nebyl schopen věrohodně odůvodnit. Nyní jsou už známá jména tří kandidátů na jeho nástupce. Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické, známý zejména na poli robotiky a umělé inteligence, který se o post ucházel už dříve. Dále prorektor pro řízení kvality z Fakulty dopravní Radek Holý a také děkan Fakulty elektrotechnické Petr Páta. Ten v rozhovoru pro HN vysvětluje, v čem podle něj Petráček chyboval a jak by chtěl univerzitu rozvíjet dál.

„S rektorem Petráčkem jsme měli poměrně dost neshod o tom, jakým způsobem nastavit kariérní růst. Absolventi technických oborů mají v praxi výborné finanční ohodnocení. Platu v soukromé sféře nemůžeme konkurovat, ale můžeme jim nabídnout možnost nějakého růstu, zapojit se do projektů, vytvářet si vlastní výzkum, pracovat se studujícími,“ uvedl.

Uzávěrka přihlášek do volby rektora byla ke konci května, odvolání rektora přišlo nezávisle na tom těsně před tímto termínem. Jak dlouho jste plánoval, že se budete o funkci ucházet?

Na univerzitě působím už třicet let. Rozhodnutí ve mně zrálo dva roky, někdy na podzim jsem se rozhodl, že do toho půjdu. K podání přihlášky je třeba mít podporu alespoň jedné fakulty. Já jsem v průběhu tří měsíců prošel akademické senáty všech osmi fakult, všechny mi vyjádřily podporu. To je obrovská zodpovědnost, ale zároveň i poměrně jasná vůle fakult univerzity.

Ve vedení univerzity před odchodem Vojtěcha Petráčka zřejmě nepanovala dobrá atmosféra. Jak jste to vnímal?

Celá situace gradovala delší dobu. Nebylo to jen na rektorátu, ale na celé univerzitě. Mezi vedením univerzity a akademickým senátem musí panovat důvěra a spolupráce. Jinak univerzita nemůže fungovat. Vyeskalovalo to, když si pan rektor zapomněl na jednání akademického senátu batoh, senátoři nevěděli, komu patří, a tak se podívali dovnitř.

Byly v něm smlouvy na právní služby, za které rektor u tratil desítky milionů. Hájil se tím, že to bylo kvůli kauze GE Aviation. Ta se táhne už dlouho, myslíte, že to šlo zvládnout lépe?

