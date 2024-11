Učitelé matematiky stárnou a odchází do důchodu, nových ale do škol přichází jen málo. Dva úspěšní byznysmeni proto nyní společně zakládají nadační fond, který chce na problém upozornit. Vychází ze staršího projektu Matika Česku, který už nyní přispívá začínajícím učitelům matematiky k platu, aby kvůli financím neodcházeli do byznysu. Fond v tom nyní pokračuje, podnikatelé ale chtějí podporu dál rozšiřovat a získat pro ni více donorů.

Projekt Matika Česku založil Petr Zahradník ze společnosti Qminers zabývající se obchodováním na základě matematických modelů. Nový fond bude řídit podnikatel Jakub Nešetřil, který v roce 2017 prodal za miliardy svůj start-up Apiary nadnárodní korporaci Oracle a stál také za projektem Česko.Digital. Ve spolupráci s ministerstvem školství, univerzitami a neziskovými organizacemi nyní chce hledat dlouhodobější řešení chybějících učitelů přírodovědných předmětů.

