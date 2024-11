Chtěl se stát matematikem, nakonec ho ale zlákal byznys. Před sedmi lety prodal jedné z největších softwarových firem světa Oracle za miliardy svůj start-up Apiary, pak založil neziskovou organizaci Česko.Digital. Následovala kariérní pauza, v níž se Jakub Nešetřil věnoval hlavně rodině. Když ale začal přemýšlet, do čeho nového by se pustil, oslovil ho zakladatel firmy Qminers specializující se na algoritmické obchodování Petr Zahradník s tím, že by chtěl rozšířit svůj projekt Matika Česku.

Rozhodli se proto založit nový nadační fond, který bude Nešetřil řídit. Jeho hlavní činnost je finanční podpora učitelů matematiky, snaží se také upozorňovat na to, že matikářů a fyzikářů ubývá a je potřeba s tím něco dělat. „Překvapilo mě, jak rozsáhlý je to problém. Zároveň vnímám, že česká společnost už je vůči výzvám, že je něčeho nedostatek, otupělá,“ říká Nešetřil v rozhovoru pro HN.

