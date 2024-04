Kancelář Vojtěcha Kačeny je plná knih všech žánrů i stáří. Je však zřejmé, že někdejší účastník matematických a fyzikálních olympiád preferuje hlavně sci-fi. Přirovnání z vědecko-fantastického prostředí zvolí i v případě, když má popsat, čím se jím řízená společnost Second Foundation zabývá.

„Pokud by se třeba za deset minut objevilo UFO a zakrylo celé Německo, tak by najednou přestaly fungovat všechny soláry, nabídka elektřiny v síti poklesne, poptávka vzroste, protože lidé rozsvítí nebo začnou topit, a cena extrémně vyletí nahoru. UFO nad Německo samozřejmě moc často nelétá, ale mraky nebo písek ze Sahary se nad ním objevují. Předpovědět to je však hodně těžké,“ vysvětluje majoritní akcionář a zakladatel Second Foundation Kačena, že cílem je vlastně predikovat budoucnost.

Second Foundation se zabývá algoritmickým obchodováním s elektřinou a denně přeprodá enormní množství. Za loňský rok zobchodovala přes 60 terawatthodin, což přesahuje spotřebu elektřiny celého Česka.

Tři roky stará společnost, u jejíhož zrodu stál i miliardář Tomáš Krsek, na sebe upozornila několika viditelnými akvizicemi, naposledy třeba převzetím portfolia projektů německé bateriové firmy Tauber Solar Group. Přesto není širší veřejnosti zatím příliš známá. Nedávné navýšení podílu jedním z akcionářů ji přitom ocenilo až na několik miliard korun.

