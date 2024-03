Lze to označit za největší český „zářez“ v německé energetice od roku 2016, kdy Daniel Křetínský koupil hnědouhelné doly a elektrárny v Lužici. Pražská firma kupuje projekty velkokapacitních baterií v různé fázi developmentu s potenciálním výkonem 170 megawattů a odpovídající kapacitě 370 megawatthodin. To je denní spotřeba přibližně 45 tisíc domácností. A také 40násobek toho, kolik elektřiny dokáže uložit a poslat do sítě největší tuzemská baterie, kterou nedávno zprovoznil ČEZ ve Vítkovicích.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Kdo je kupujícím německých baterií.

Jaké má firma s bateriemi plány.

Kolik plánuje investovat.

Kdo z Čechů patří ještě mezi velké německé „baterkáře“.