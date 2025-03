Používání baterií má mít nová pravidla. Do některých telefonů by se díky chystané změně zákona mohly vrátit vyjímatelné baterie. Část baterií by také měla dostat takzvaný pas a změny dopadnou rovněž na bateriová úložiště u domácích fotovoltaik....

26. 3. 2025