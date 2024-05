S trochou nadsázky lze říct, že životní rytmus Davida Brožíka určuje elektromobil. Spolu s manželkou vlastní hned dva. Zatímco jeden z páru vyráží z domu za pracovními povinnostmi, druhý zůstává na home officu tak, aby se vždy jedno z vozidel nabíjelo z domácí fotovoltaiky. Díky tomu „tankují“ v podstatě zadarmo místo toho, aby vyrobenou elektřinu posílali do sítě. To totiž pro samovýrobce není příliš výhodné. Ve večerních hodinách, kdy domů přijíždí většina pracujících, už slunce příliš nesvítí a elektřinu by museli brát od dodavatele.

„Chápu, že ne každý má takové možnosti, ale střídáme se s manželkou a nějaké auto doma vždy reálně stojí a nabíjí se čistě z fotovoltaiky. To nám vychází skvěle,“ říká Brožík, jinak také spolumajitel dodavatele elektřiny Delta Green, který se však zaměřuje i na optimalizaci využití energií v rámci celého domu včetně dobíjení elektrických vozů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kolik stojí nabíjení elektromobilu v domácnosti a kolik u veřejné nabíječky.

Proč se elektromobil vyplatí hlavně vlastníkům fotovoltaiky.

Jako mohou vlastníci elektrovozů profitovat z výkyvů cen elektřiny na burzách.

Proč existuje obava, že někteří vlastníci začnou elektromobily využívat jen k převozu elektřiny.