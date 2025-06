Zatímco loni byl jednotný maturitní test z matematiky příliš jednoduchý – propadlo jen necelých pět procent uchazečů –, letos byl podle zveřejněných informací nesrovnatelně těžší. Pokud by Cermat nezměnil hodnocení u dvou úloh, propadl by každý šestý student místo každého osmého, což dokazuje analýza od matematiků, kterou mají HN k dispozici. Ti upozorňují na to, že není vhodné, aby maturity byly každý rok jinak těžké.

