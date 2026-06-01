V nominálním vyjádření je ukrajinská ekonomika mnohem menší než ruská. V roce 2025 činil hrubý domácí produkt (HDP) Ukrajiny přibližně 209 miliard dolarů, zatímco ruský dosáhl 2,54 bilionu dolarů. Přesto se Ukrajině daří již čtyři roky vzdorovat mnohem silnějšímu útočníkovi. Je to nejen díky západní vojenské podpoře, ale také rychlému vnitřnímu přechodu na válečnou ekonomiku.
Na bojišti se staly všudypřítomnými drony s pohledem z první osoby (FPV). K jejich nasazení původně vedl nedostatek dělostřelecké munice. To, co začalo jako dočasné řešení, se ale rychle stalo důležitým bojovým nástrojem. Ukrajinská výroba dronů FPV vzápětí vzrostla z odhadovaných 3000–5000 kusů v roce 2022 na přibližně 300 tisíc kusů v roce 2023. V roce 2024 dosáhla přibližně 1,7 milionu kusů a v roce 2025 se dále rozšířila zhruba na tři miliony dronů. A na počátku roku 2026 dokázal ukrajinský obranný průmysl vyrábět více než osm milionů dronů FPV ročně. Tento rozsah nemá v Evropě obdoby.
