Letošní pochod hrdosti, festival Prague Pride, má podtitul „Časy se mění“. Téma odráží změny atmosféry ve společnosti i reálné obavy ze sílící nenávisti, které se nedávno na podobné akci v Berlíně zhmotnily do teroristického útoku. Reflektuje obavy, které opravdu staré pamětníky nutí vzpomínat na 30. léta minulého století a nástup diktatury, jejímž výsledkem byly desítky milionů mrtvých.
Pochod hrdosti vždycky „urážel“ část lidí, kteří si nejsou jistí sami sebou, a tak hledají nepřítele v jinakosti. Mít rád cokoliv, co nesdílím, ať už je to sexualita, barva pleti, náboženství a názor na to či ono, není vůbec samozřejmostí. Současně nikdo nechce, aby všichni lidi byli bratři (ostatně pojem bratrství nabral poněkud temnějších odstínů už v Bibli).
Co se dočtete dál
- Jaké je téma letošního pochodu hrdosti?
- Jak se změnila společnost?
- Co vzbuzuje největší obavy?
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