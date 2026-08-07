V květnu 2014 se ukrajinské bojové vozidlo pěchoty vřítilo směrem k barikádě v Mariupolu. „Šlápni na to!“ rozkázal řidiči velitel praporu Mychajlo Drapatyj a vozidlo prorazilo barikádu. Tato epizoda se často uvádí jako příklad odhodlání nového velitele ukrajinských ozbrojených sil.

O dvanáct let později však Drapatyj nemůže řešit institucionální problémy armády tak, jako by šlo jen o další barikádu. Jeho primárním úkolem je zlepšit kulturu vedení a delegování úkolů. Reformy, mobilizace rekrutů, zadávání veřejných zakázek a budování bojové schopnosti budou nyní prováděny v užší spolupráci s ministerstvem obrany a prezidentem Volodymyrem Zelenským. Mychajlo Drapatyj může změnit myšlení armády, nikoli však základní společenské struktury, které ji omezují. Jeho jmenování sice může uspokojit kritiky v oblastech, kde má pravomoc, ale nedotýká se politické ekonomie národní obrany, kde leží většina problémů.

Co ho tedy přesně čeká?

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