Plavidlo, které by podle plánů společnosti Smíchovská teplárenská mělo v budoucnu zakotvit na smíchovské náplavce, působí na vizualizacích v porovnání se sousedním botelem Admiral zcela nepatrným dojmem. Přesto podle architektky Pavly Melkové, která stojí za koncepcí pražských břehů, přinese místu větší hodnotu než ubytovací služby či bary, které na plavidlech v centru Prahy zpravidla fungují.
„Základní pravidlo říká, že pokud loď zabírá místo, měla by přinášet hodnotu náplavce a čerpat z toho, že je u vody. ComPon toto splňuje. Pouští lidi k vodě, vytváří veřejnou palubu a vyrábí energii z vody pro přilehlé domy,“ prohlásila Melková minulý týden v debatě s místními obyvateli na palubě Gargo Gallery.
Ta dnes kotví v místě u Palackého mostu a do budoucna by ji právě zde měl nahradit zmíněný ComPon, v jehož nitru se budou ukrývat tepelná čerpadla, využívající energii z Vltavy. Soustavou trubek pak budou teplem i chladem zásobovat domy v přilehlé čtvrti za nižší cenu, než se v Česku za energie obvykle platí. Investoři mají podporu obyvatel Smíchova a disponují i veškerými povoleními. Chybí jim jen jedno poslední razítko. Na to však čekají už téměř tři roky.
Co se dočtete dál
- Jak vznikl nápad vytápět Smíchov teplem z Vltavy.
- S jakou cenou tepla investoři počítají.
- Kolik má projekt stát.
- Proč investoři zatím nemohou stavět.