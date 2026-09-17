Ještě donedávna se při hledání překážek dalšího rozvoje umělé inteligence mluvilo především o nedostatku výpočetních čipů. Americký výrobce polovodičů onsemi, který má jeden ze svých klíčových výrobních závodů v Rožnově pod Radhoštěm, teď investorům předkládá jiný příběh. Stále větším problémem bude, jak obrovský výpočetní výkon vůbec napájet. A na řešení tohoto problému hodlá onsemi založit část svého byznysu.

Důležitou roli by v něm mohl hrát i závod na Valašsku. Původně oznámený investiční plán pro Rožnov počítá s výrazným rozšířením výroby polovodičů založených na karbidu křemíku. Ty umožňují efektivnější využití elektrické energie v elektromobilitě i v energetické infrastruktuře.

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Co se dočtete dál

  • Kam chce Hassan El-Khoury směřovat s onsemi.
  • Jak to vypadá s investicí v Rožnově pod Radhoštěm.
  • Jaké další novinky společnost chystá.

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