Ještě donedávna se při hledání překážek dalšího rozvoje umělé inteligence mluvilo především o nedostatku výpočetních čipů. Americký výrobce polovodičů onsemi, který má jeden ze svých klíčových výrobních závodů v Rožnově pod Radhoštěm, teď investorům předkládá jiný příběh. Stále větším problémem bude, jak obrovský výpočetní výkon vůbec napájet. A na řešení tohoto problému hodlá onsemi založit část svého byznysu.
Důležitou roli by v něm mohl hrát i závod na Valašsku. Původně oznámený investiční plán pro Rožnov počítá s výrazným rozšířením výroby polovodičů založených na karbidu křemíku. Ty umožňují efektivnější využití elektrické energie v elektromobilitě i v energetické infrastruktuře.
Co se dočtete dál
- Kam chce Hassan El-Khoury směřovat s onsemi.
- Jak to vypadá s investicí v Rožnově pod Radhoštěm.
- Jaké další novinky společnost chystá.