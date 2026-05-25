Pod dvěma těžními věžemi v hloubce zhruba jeden kilometr leží jedny z největších zásob černého uhlí v Česku. Od roku 2023 už jsou ale obě jámy dolu Frenštát, vyhloubené v osmdesátých letech, zasypané. A na pozemku, který od loňska patří podbeskydské vsi Trojanovice, známé výjimečnými architektonickými počiny, se v pátek uskutečnila akce, která na první pohled vypadala jako festival.
Na pódiu hrají místní kapely, ve stanech se vaří guláš a točí místní pivo Ogar. To nejdůležitější ale probíhá v bývalé strojovně šachty, ze které však vozíky s uhlím nakonec nikdy nevyjely. Důl, vklíněný do údolí mezi beskydskými vrchy Radhošť a Velký Javorník, byl vždy jen rezervou. Politici, manažeři a akademici tady debatují o plánu místního starosty, jak areál přeměnit na moderní, architektonicky hodnotnou čtvrť. S prostory pro podnikání, vědu, vzdělávání, ale i rekreaci a ekologické bydlení. Takzvaná smart village už dostala i název. Říkají jí Cérka, což v místním nářečí znamená dcera nebo dívka.
Co se dočtete dál
- Jak daleko je unikátní projekt a co zahrnuje.
- Má podporu politiků a akademiků?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.