Dvoje masivní ocelové dveře na konci jedné z nekonečných důlních chodeb jako by dělily dva světy. Až tady, v hloubce přes 1200 metrů pod zemí, teprve horníci vchází do prostoru, ve kterém se skutečně těží uhlí. A zatímco na chodbách vane studený vítr, za dveřmi teplota místy připomíná saunu. Koridory, kterými havíři míří k těžebním místům a uhlí ven z dolu, jsou totiž mnohem prostornější a je snadnější je odvětrat než místa vlastní těžby, takzvané poruby. Ty navíc od chodeb izolují právě bezpečnostní zábrany.
„V případě vznícení prachu a výbuchu musí být zbytek dolu chráněný, což zajišťuje právě dvojice protivýbuchových dveří,“ vysvětluje oddělení obou částí bezpečnostní technik Jan Sedláček skupině novinářů, kteří přijeli popsat závěrečné dny poslední černouhelné šachty v zemi.
Těžba v Dolu ČSM, ležícím poblíž Karviné, kvůli nerentabilitě a odchodu od uhelné energetiky definitivně skončí k 31. lednu. Poté přijde na řadu tři roky trvající likvidace šachty spočívající v zasypání jam, které důl spojují s povrchem, bezpečném uzavření všech chodeb i demolici povrchových objektů.
Co se dočtete dál
- Kvůli nerentabilitě a odchodu od fosilní energetiky končí na konci ledna poslední černouhelný důl v zemi – ČSM u Karviné.
- Jak tam nyní vypadá těžba a v jakých je podmínkách.
- Jak poslední dny prožívají horníci.
- A co nastane po ukončení těžby?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.