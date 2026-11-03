Nových bytů se v Německu – stejně jako v mnoha dalších evropských zemích – dlouhodobě staví málo. Experti spolkového ministerstva hospodářství a energie tvrdí, že na trhu chybí kolem 1,3 milionu bytů. Přetrvávající nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou žene nahoru také ceny nájmů. A to má neblahé důsledky nejen pro peněženky obyvatel země. Drahé bydlení zpomaluje ekonomický růst Německa. K uvedenému závěru dospívá poradní sbor složený ze 37 ekonomů a právníků v analýze, kterou zadala ministryně hospodářství a energie Katherina Reicheová (CDU).

Vysoké ceny bydlení podle expertů odrazují Němce od stěhování za prací, z čehož plynou nemalé ekonomické ztráty. Firmy přicházejí o kvalifikované pracovníky, včetně těch zahraničních, což se může nepříznivě projevit i na jejich konkurenceschopnosti.

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