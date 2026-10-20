Rudou radnici na Alexandrově náměstí v Berlíně v následujících čtyřech letech nejspíš ovládne koalice sociálních demokratů SPD, Zelených a postkomunistické Die Linke. Zástupci stran vzešlí z nedávných zemských voleb v téměř čtyřmilionové metropoli nad Sprévou pokročili v jednáních a představili už i některé programové priority. Bytovou krizi a vysoké ceny nájmů ve městě plánují řešit rozsáhlým vyvlastněním bytů z rukou soukromých investorů.
Co se dočtete dál
- Kolik bytů chce budoucí berlínská vláda zestátnit.
- Kterých společností se to dotkne.
- Kolik peněz chtějí němečtí politici vyplatit investorům jako odškodnění.
- Jaká může být reálná hodnota vyvlastňovaných bytů.
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