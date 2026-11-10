Novela stavebního zákona prošla celým legislativním procesem. Největší změna v povolování staveb za posledních 50 let odstartuje svoji první etapu už v lednu příštího roku. Experti se obávají počátečních zmatků a zdržení, které může způsobit vznik Úřadu rozvoje území ČR a následný přesun tisíců úředníků z dosavadních krajských a obecních stavebních úřadů. Developeři se těší na zrychlení výstavby.
„Úřady i stavebníci se musí naučit o projektech přemýšlet jinak. Novela zjednodušuje pravidla a umožní všem zúčastněným, aby přišli s co nejlepším řešením, které vyvažuje technické požadavky a ekonomickou únosnost. Vyvažování zájmů může znamenat i vybočení z tabulkových požadavků, pokud si to investor obhájí,“ říká v rozhovoru pro HN advokát a expert na stavební právo Radek Motzke.
Co se dočtete dál
- Jaké změny přináší novela stavebního zákona.
- Jak to bude s památkovou ochranou a legalizací černých staveb.
- Co slibuje vznik centrálního úřadu.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace