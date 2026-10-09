Výroky vládních představitelů v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) ohledně bankovní daně v Česku se propisují i do dění na pražské burze cenných papírů. Nejvíce na situaci v tomto směru doplácí rakouská Erste Bank Group, do jejíchž struktur patří největší banka v zemi Česká spořitelna. Její akcie během uplynulého týdne odepsaly přes tři procenta. Pokles v posledních dnech ale zaznamenala i Komerční banka. Za poslední měsíc se pak akcie těchto firem – a také dalšího peněžního ústavu na pražské burze Monety Money Bank – propadly mezi více než šesti a přibližně deseti procenty.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjely během tohoto týdne akcie bank obchodovaných na pražské burze.
- O kolik poklesly za poslední měsíc.
- Co za tímto poklesem akcií tuzemských, ale i evropských bank stojí.
- Jak vidí budoucí vývoj akcií bank na pražské burze tuzemští analytici.
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