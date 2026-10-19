Poslední čísla týkající se vývoje na hypotečním trhu zájemce o vlastní bydlení netěší. Průměrná sazba, za kterou se tyto úvěry na bydlení půjčují, dosáhla podle Hypomonitoru ČBA ze září 5,1 procenta. Jde však o statistiku již poskytnutých půjček, které se z velké části uzavíraly během srpna. O aktuální ceně tak vypovídá spíše průměr nabídkových sazeb, které sleduje Hypoindex. Ten v říjnu ukazuje hodnotu 5,79 procenta a podobně jako průměr ČBA kontinuálně roste již od března.

Bankéři, ekonomové a realitní experti se přitom shodují, že hypoteční sazby porostou kvůli vyhrocené geopolitické situaci i nadále a zamíří blíže k šesti procentům. Dražší peníze ale mohou vytvořit pro kupující i jeden pozitivní efekt – zpomalení růstu cen na trhu se staršími byty. Domácnosti se také mohou díky nižší poptávce pokusit vyjednat si oproti inzerované ceně výraznou slevu.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou indikátory toho, že by si kupující u daných nemovitostí mohli vyjednat slevu.
  • Kteří zájemci budou mít pro vyjednání slevy větší šanci.
  • Jak dopadnou dražší hypotéky na trhu s novostavbami.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.