Poslední čísla týkající se vývoje na hypotečním trhu zájemce o vlastní bydlení netěší. Průměrná sazba, za kterou se tyto úvěry na bydlení půjčují, dosáhla podle Hypomonitoru ČBA ze září 5,1 procenta. Jde však o statistiku již poskytnutých půjček, které se z velké části uzavíraly během srpna. O aktuální ceně tak vypovídá spíše průměr nabídkových sazeb, které sleduje Hypoindex. Ten v říjnu ukazuje hodnotu 5,79 procenta a podobně jako průměr ČBA kontinuálně roste již od března.
Bankéři, ekonomové a realitní experti se přitom shodují, že hypoteční sazby porostou kvůli vyhrocené geopolitické situaci i nadále a zamíří blíže k šesti procentům. Dražší peníze ale mohou vytvořit pro kupující i jeden pozitivní efekt – zpomalení růstu cen na trhu se staršími byty. Domácnosti se také mohou díky nižší poptávce pokusit vyjednat si oproti inzerované ceně výraznou slevu.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou indikátory toho, že by si kupující u daných nemovitostí mohli vyjednat slevu.
- Kteří zájemci budou mít pro vyjednání slevy větší šanci.
- Jak dopadnou dražší hypotéky na trhu s novostavbami.
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