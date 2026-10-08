Na nesplnění volebních slibů jsou Češi zvyklí, ale na tu záplavu billboardů, na kterých je lídři ANO s Andrejem Babišem v čele vyzývali „Volte levnější hypotéky“, je těžké zapomenout. O to víc, že hypotéky jsou naopak měsíc co měsíc dražší a průměrná úroková sazba, kterou nyní Češi platí, dosáhla 5,79 procenta. Před volbami přitom zamířila pod pětiprocentní hranici.

Jakou nervozitu to mezi vládními politiky vyvolává, ukazují výroky ministryně financí Aleny Schillerové, která dokonce přistoupila k bezprecedentním výhrůžkám adresovaným bankám.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • – Na koho hodit šestiprocentní úrok z hypoték?
  • – Proč by mohlo ANO se sektorovu daní zaměřenou na banky udělat dokonalý veletoč?
  • – Z čeho usvědčuje Schillerovou trh?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.