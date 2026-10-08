Na nesplnění volebních slibů jsou Češi zvyklí, ale na tu záplavu billboardů, na kterých je lídři ANO s Andrejem Babišem v čele vyzývali „Volte levnější hypotéky“, je těžké zapomenout. O to víc, že hypotéky jsou naopak měsíc co měsíc dražší a průměrná úroková sazba, kterou nyní Češi platí, dosáhla 5,79 procenta. Před volbami přitom zamířila pod pětiprocentní hranici.
Jakou nervozitu to mezi vládními politiky vyvolává, ukazují výroky ministryně financí Aleny Schillerové, která dokonce přistoupila k bezprecedentním výhrůžkám adresovaným bankám.
Co se dočtete dál
- – Na koho hodit šestiprocentní úrok z hypoték?
- – Proč by mohlo ANO se sektorovu daní zaměřenou na banky udělat dokonalý veletoč?
- – Z čeho usvědčuje Schillerovou trh?
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