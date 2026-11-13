Zavedením mimořádné rafinérské daně chce ministerstvo financí vybrat 5,5 miliardy korun. Daň, která zasáhne jedinou firmu v Česku, petrochemickou skupinu Orlen Unipetrol, se bude v Poslanecké sněmovně projednávat v úterý 24. listopadu. Někteří poslanci ale v pátek navrhli pozměňovací návrhy, které „lex Orlen“ zmírňují.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké změny poslanci v pozměňovacích návrzích chtějí prosadit.
  • Proč vláda potřebuje Orlen Unipetrol zdanit.
  • Proč se chemický byznys bojí dopadů mimořádné daně.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.