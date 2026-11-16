České veřejné finance čelí strukturálnímu schodku, vládou Andreje Babiše (ANO) nově navržená mimořádná daň pro rafinerie ho ale neřeší, míní Petr Janský z Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy a zakladatel Centra veřejných financí. Navrhovaná daň, která nyní míří ve sněmovně k závěrečnému schvalování, je konstruovaná chybně – mimo jiné proto, že znevýhodňuje domácí výrobu, v tomto případě sektor zpracovatelů ropy. Podle ekonoma Janského se v současné debatě nesprávně zaměňují pojmy daně z mimořádných zisků a sektorové daně. „Spekulace o trvalém vyšším zdanění sektorů bez řádného ekonomického zdůvodnění nepovažuji za správné. Zdaňovat velké zisky samo o sobě není cesta,“ říká a vysvětluje, proč konkrétně ve finančním sektoru argumenty k vyššímu zdanění být mohou.
V uplynulém týdnu jste spolu s kolegy ekonomy z Centra veřejných financí byli za ministryní financí Alenou Schillerovou. Je to zrovna v době, kdy se vede horká diskuse o sektorových daních. Měla ta návštěva souvislost s aktuální daňovou debatou?
S ministryní se setkáváme opakovaně, schůzka nebyla za tímto konkrétním účelem. Téma daně z mimořádných zisků a sektorových daní já i kolegové řešíme opakovaně, máme k tomu nastudovanou relevantní literaturu a zahraniční zkušenosti, ale diskutovali jsme celou řadu témat včetně tohoto. Například jsme nedávno zveřejnili naši velkou studii dvacet opatření za 200 miliard, kde doporučujeme některé kroky na straně daní a na straně výdajů a probírali jsme stav veřejných financí celkově.
Co se dočtete dál
- Jaké nedostatky má navržená daň pro rafinerie a proč z hlediska konsolidace veřejných financí nedává smysl.
- Proč není daň z mimořádných zisků a sektorová daň totéž a která je z pohledu ekonoma obhajitelná.
- Jakou výhodu má finanční sektor, když je v Česku osvobozen od DPH, a mělo by se to změnit.
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