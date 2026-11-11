Nejistota. V rozpočtu takovou položku nenajdeme. Neexistuje kolonka pro továrnu, která se nepostavila, technologii, kterou firma nezavedla, ani kapitál, který nakonec před našimi hranicemi změnil směr. Přesto představují reálné náklady ušlých příležitostí. A právě na ně bychom měli myslet pokaždé, když se v Česku objeví nápad zdanit některé odvětví více než ostatní.
Po zkušenosti s windfall tax se vrací debata o speciálním zdanění bank a vláda již schválila návrh nové sektorové daně pro rafinerie. Jde o různá odvětví, ale společný princip je jednoduchý: máte vysoké zisky, a proto si z nich vezmeme něco navíc. Jenže co se z politického pohledu jeví jako levné řešení rozpočtových problémů, může mít pro ekonomiku velmi vysokou cenu.
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